ترامب يعلن عن صفقة سلاح بـ 3 مليارات دولار مع الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتطلع لتوفير «أفضل المعدات العسكرية وأكثرها إخافة» إلى الهند، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها. جاء ذلك، في كلمة ألقاها في مستهل زيارته إلى الهند، أمس الاثنين، أمام حشد من الجماهير الهندية في مدينة أحمد آباد غربي البلاد، متحدثاً بعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة بصدد التوقيع على صفقة لتزويد الهند بمروحيات حربية وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن واشنطن ونيودلهي ملتزمتان بالعمل على وقف الإرهابيين ومحاربة فكرهم. كما أكد ترامب استمرار العمل مع باكستان من أجل القضاء على الإرهاب، معبرا عن أمله في تخفيف حدة التوتر في المستقبل بين كل دول جنوب آسيا.

وقال ترامب إنه سيبحث مع مودي جهود تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن واشنطن في المراحل الأولى من الطريق إلى إبرام صفقة تجارية «لا تصدق» مع نيودلهي. وأشار ترامب إلى أنه يأمل بتقدم سريع في تحسين المناخ الاستثماري في الهند، وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى تطوير التعاون في مجال الفضاء مع الهند.

Advertisements

وكان ترامب (بصحبة زوجته ميلانيا) قد وصل في وقت سابق الاثنين، إلى مدينة أحمد آباد في أول زيارة رسمية له إلى الهند تستغرق يومين. وعقد ترامب في أحمد آباد اجتماعا مع مودي، ثم زار بعض المعالم السياحية بالهند قبل ان يتوجه إلى نيودلهي، حيث تعقد اليوم الثلاثاء، اجتماعات ثنائية بين المسؤولين الأمريكيين والهنود.

على صعيد آخر، حقق السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز ضربة كبرى في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بفوزه الواسع في ولاية نيفادا، لكن تقدمه يخلف حزبا منقسما غارقا في تساؤلات عن استراتيجيته لدحر ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.

وكانت النتائج جزئية الأحد، غداة انعقاد مجالس الناخبين في نيفادا التي كانت المحطة الثالثة في الانتخابات التمهيدية الطويلة. لكن بعد فرز الأصوات في 72 بالمئة من مراكز التصويت، ظهر ساندرز متقدما بفارق كبير على منافسيه بحصوله على 72 بالمئة من الأصوات، مقابل 20,9 في المئة لنائب الرئيس السابق جو بايدن و 13,6 في المئة للمعتدل بيت بوتيدجيدج.

وقال ساندرز (78 عاما) أمام حشد من الناشطين في سان انطونيو بولاية تكساس «شكلنا تحالفا عابرا للأجيال ومتعدد الأعراق، لن يفوز بنيفادا وحدها بل سيجتاح كل أنحاء البلاد». (وكالات)