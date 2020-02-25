7 إصابات وسط العائدين الخليجيين من قم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: بغداد- الخليج، وكالات

أعلنت أربع دول خليجية، هي الكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق، أمس تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ظهرت على مواطنيها بينهم سعودي.

فقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الاثنين، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الصحة السعودية إنها تنسق مع نظيرتها الكويتية لعلاج السعودي الموجود حالياً في الكويت الذي اكتشفت أصابته بفيروس كورونا بعد عودته من إيران. وأضافت أنه سيبقى في الكويت لحين شفائه .

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظر دخول السفن القادمة من العراق بكل أنواعها .

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وأصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، قراراً حظر بموجبه تصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة والقفازات الطبية والبذلات الواقية .

وفي المنامة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن بحريني قادم من إيران،كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.

وسجلت سلطنة عمان، الاثنين، أول إصابتين بكورونا لمواطنتين عمانيتين قدمتا من إيران، بينما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية مع إيران.

وأعلن العراق، أمس، ظهور أول إصابة بالفيروس على أراضيه لطالب إيراني. وقالت دائرة صحة محافظة النجف، في بيان، إن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت أظهرت إصابة أحد طلبة الحوزة العلمية في النجف من حملة الجنسية الإيرانية بفيروس كورونا.

وقال مصدر أمني عراقي، إن السلطات العراقية، أغلقت أمس الاثنين منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بعد طلب الكويت ذلك، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.