شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي: حمايـة المدنييـن أولويـة لقـوات الدعـم السـريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن حماية المدنيين ورعاية حقوقهم تأتي في مقدمة أولويات قوات الدعم السريع، في إطار واجبها في حفظ الأمن وحماية الحقوق، فيما انطلقت في الخرطوم، أمس الاثنين، اجتماعات لوزراء وخبراء «إيقاد»، للمصادقة على بروتوكولات تتيح حرية التنقل لمواطني الدول الأعضاء بها.

وقال «حميدتي» مخاطباً الجلسة الافتتاحية لورشة تنمية القدرات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقوات الدعم السريع، التي نظمها قسم حقوق الإنسان باليوناميد، في الخرطوم، أمس ، إن شراكة قوات الدعم السريع مع اليوناميد ذهبية وفعالة لرفع قدرات القوات، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب. وشدد «حميدتي» على الشفافية والوضوح التي تعمل بها قوات الدعم السريع، من أجل حماية حقوق المدنيين التي يسعى المجتمع الدولي على تعزيزها.

وحث المنظمات التابعة للأمم المتحدة على التحول من تقديم الإغاثة إلى العمل التنموي، خاصة في ولايات دارفور لإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم.

الحكومة وحركات دارفور تحسمان الخلافات

في الأثناء، اتفق وفد الحكومة السودانية وحركات دارفور على معالجة جذور الأزمة في الخدمة المدنية، وهي الخلاف الأبرز بينهما، وذلك من خلال تشكيل آليتين وفق معايير محددة. ووصف عضو المجلس السيادي رئيس وفد التفاوض محمد حسن التعايشي الاتفاق بأنه إنجاز كبير، واستحقاق موضوعي لأهل دارفور وللسودان عامة.

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وقال إن الاتفاق تم على آليتين واحدة لمعالجة الخلل في التعيين وتعمل تحت المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية ،وأشار إلى أنه إضافة إلى معالجة الخلل في الاتفاقيات السابقة، هناك آلية تبحث استيعاب أبناء دارفور بنسبة 20 %‎ على المدى القصير، وسط مدى زمني محدد.

بدوره، أكد كبير المفاوضين بملف دارفور أحمد تقد ، أن الاستيعاب لأبناء دارفور سيكون على مرحلتين: أولية بدءاً من وكلاء الوزارات والسفراء والمديرين والعاملين، وثانية تحدد أوجه الخلل لمعرفة الفارق في التمثيل لأبناء دارفور في الخدمة المدنية وخلال 6 أشهر ترفع تقريرها، وبموجب ذلك يصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قراراً خلال 45 يوماً لمعالجة هذا الخلل.

وانطلقت في الخرطوم، أمس، اجتماعات رفيعة المستوى لوزراء وخبراء الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا «إيقاد»؛ للمصادقة على بروتوكولات تتيح حرية التنقل لمواطني الدول الأعضاء بها.

وقال وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس،خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماعات، أن البروتوكول يهدف للتصديق على حرية التنقل داخل الإقليم، وإزالة القيود عن مواطني دول الإيجاد؛ لتحقيق الاندماج القاري، شرط الحصول على التأشيرة والتمتع بالإقامة والعمل.

جائزة الديمقراطية للشعب السوداني

إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للديمقراطية، ومقره واشنطن، منح جائزة الديمقراطية، لتكريم الشعب السوداني تقديراً لشجاعته والتزامه بأحداث التغيير الديمقراطي السلمي، واختار هيئة محامي دارفور من ضمن ثلاث منظمات لتلقي الجائزة نيابة عن الشعب السوداني في مبنى «الكابتل هول» بالكونجرس الأمريكي.