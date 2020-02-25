مدير محاكم دبي يدشن «لوحة الخمسين ابتكاراً»

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دشن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي منصة «لوحة الخمسين ابتكاراً»، و«شريط الخدمات الذكية»، ضمن أسبوع الإمارات للابتكار 2020، بحضور القاضي عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، ورؤساء المحاكم، ومديري القطاعات، والإدارات.

وتعد «لوحة الخمسين ابتكاراً» التي تحمل عنوان «تحدي الخمسين»، مجموع الاقتراحات المقدمة من الموظفين في محاكم دبي استعداداً لعام الخمسين، إضافة إلى تدشين شريط الخدمات الذكية لمحاكم دبي، من خلال جدار يحتوي على المبادرات الذكية لمحاكم دبي التي ساهمت في رفع مؤشر سعادة المتعاملين.

وقال طارش عيد المنصوري «نحرص على المشاركة في (أسبوع الابتكار)، الحدث الوطني للاحتفاء بالابتكار، والمبتكرين، لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، بإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة نوعية على مستوى الدولة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات من الدول المُلهمة والمحفزة التي تشجع على الابتكار، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تشجيع تبني الابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية».

وأشار محمد العبيدلي رئيس فريق نادي المبدعين بمحاكم دبي، إلى أن فعاليات أسبوع الابتكار انطلقت من خلال «رحلة الابتكار».