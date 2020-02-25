تجدد المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تجددت المصادمات، امس، بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب نفق التحرير، من جهة ساحة الخلاني، وسط بغداد، وأشير إلى وقوع أربع حالات اختناق، جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، في وقت تواصل احتشاد المحتجين في ساحات التظاهر في محافظات الوسط، والجنوب، وبينما اتهم زعيم ائتلاف «الوطنية» اياد علاوي، حكومة عادل عبدالمهدي بالتواطؤ مع عمليات القمع، وصف وزير سابق تلك الحكومة ب «الدموية».

وكانت مصادر أمنية وطبية ذكرت، الليلة قبل الماضية، أن قوات الأمن قتلت شخصين، وأصابت 11 عندما فتحت النار على محتجين في بغداد. وكان آلاف المتظاهرين خرجوا إلى ساحة التحرير والنفق المجاور، وسط هتافات ضد الطبقة الحاكمة، والأحزاب الفاسدة. كما طالب المتظاهرون رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، بمنع قوات مكافحة الشغب من الاعتداء على المحتجين قرب ساحة الخلاني.

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وأكدت عضوة مفوضية حقوق الإنسان، فاتن الحلفي، ضرورة المحافظة على سلمية التظاهرات وعدم اللجوء إلى «العنف، والعنف المضاد»، فيما ذكرت قيادة عمليات بغداد أن الحلفي التقت قائد عمليات بغداد اللواء عبدالحسين التميمي، بحضور ممثلين من منظمات المجتمع المدني، وجرى خلال اللقاء بحث أهمية توفير الحماية الكافية للمتظاهرين في ساحة التحرير، ومحيطها، وكذلك الحد من استخدام بنادق الصيد التي تسببت بكثير من العاهات في صفوف المتظاهرين، والقوات الأمنية.

وفي إطار الحراك السياسي، قال زعيم ائتلاف «الوطنية» اياد علاوي في تغريدة له على موقع «تويتر»، «الحكومة السابقة، وحتى اللاحقة، ترفضان تشكيل محكمة علنية لمحاكمة قتلة الشعب العراقي، وهو دليل واضح على تهاونها، بل وتواطؤها مع عمليات القمع والاعتداءات الممنهجة التي تطالهم، وآخرها ما جرى يوم أول أمس... وأمام صمت المجتمع الدولي».

في حين وصف وزير الأمن الوطني السابق قاسم داود، حكومة عادل عبدالمهدي التي استقالت نتيجة التظاهرات ب«الدموية»، ومعتبراً محمد توفيق علاوي شخصية «جدلية». وقال المكتب الإعلامي لداود في بيان، «لقد فرضت إرادة شعبنا المتمثلة في إخواننا وأبنائنا المعتصمين الكثير من الحقائق التي أسفرت عن إقالة الحكومة الدموية، والتوجه نحو تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة». وأضاف أن أحزاب السلطة لم يرق لها هذا التحول الإيجابي حيث قامت بعملية التفاف على هذه المنجزات من خلال تكليف شخصية جدلية بتشكيل الحكومة.