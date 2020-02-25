الصين ترجئ الدورة السنوية للبرلمان بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الصين، أمس الاثنين، إرجاء دورتها البرلمانية السنوية بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك للمرة الأولى منذ عقود، وأصدرت قراراً بموجبه يتم المنع الكلي لتجارة الحيوانات البرية وأكلها، فيما أعلنت السلطات الصحية إصابة أكثر من 3 آلاف من العاملين بالصحة بالفيروس، وقررت ستة أقاليم صينية تخفيف القيود على التحركات والعمل، وأعلنت مدن كبرى وأقاليم عدم وجود أي حالات إصابة جديدة فيها.

وأعلن التلفزيون الوطني الصيني أنه تقرر إرجاء الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب (البرلمان) التي تستمر عادة عشرة أيام. وأضاف أنه سيتم تحديد موعد جديد للدورة العامة للجمعية الوطنية الشعبية. ويمثّل هذا الاجتماع التجمع الكبير للنظام الشيوعي وكان يفترض أن يفتتح في 5 مارس/‏آذار.

من جهة أخرى، اجتمعت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني أمس الاثنين وصادقت على اقتراح بفرض «حظر شامل» على تجارة الحيوانات البرية و«إلغاء العادة السيئة بالاستهلاك المفرط للحيوانات البريّة وحماية صحة الشعب وحياته بشكل فعال»، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي.

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وفي البر الصيني الرئيسي، أعلنت أكثر من 20 منطقة منها بكين وشنغهاي وأقاليم مثل هونان وآنهوي عدم ظهور أي حالات إصابة جديدة بالمرض فيها وهو أكثر عدد من المناطق والأقاليم منذ بداية انتشار المرض. وخفضت أقاليم يونان وقوانجدونج وشانشي وقويتشو إجراءات الاستجابة الطارئة عن أعلى درجة وانضمت لإقليمي قانسو ولياونينج في تخفيف القيود على التنقلات.

وقال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، ، إن أكثر من ثلاثة آلاف من العاملين في قطاع الصحة أصيبوا بفيروس كورونا. وقال ليانج وان نيان الى جانب بوريس أيلوارد رئيس وفد منظمة الصحة العالمية ، إن أغلب حالات الإصابة ظهرت في هوبي . وأضاف أن الإصابات وقعت على الأرجح بسبب الافتقار للمعدات الوقائية وبسبب الإرهاق.

(وكالات)