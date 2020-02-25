شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت من الفضاء بعدسة هزاع المنصوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” هنأ هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، دولة الكويت بيومها الوطني؛ عبر نشر صورة التقطها للكويت خلال تواجده على متن المحطة الدولية في سبتمبر/‏أيلول الماضي.

وكتب في تغريدة على حسابه ب«تويتر»، أمس، «أهنئ الأشقاء في دولة الكويت قيادة وشعباً؛ بمناسبة اليوم الوطني الكويتي ال59 سائلين الله أن يديم على الكويت الحبيبة الخير والأمان والسلام».

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