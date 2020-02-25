نتنياهو يتوعد غزة بـ «مفاجآت».. وخطة لبينت لـ«تغيير جذري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية على قطاع غزة وأكد أن لديه «مفاجآت». ودعا الى اجتماع للمجلس الوزاري المصغر «الكابنيت» لحشد أغلبية مؤيدة لعملية عسكرية ضد غزة.

قال وزير الحرب «الإسرائيلي»، نفتالي بينت، إن وزارته تعد خطته من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة، دون الإفصاح عن تفاصيل الخطة ودون الكشف عن ملامح التغيير المزعوم. وتطرق الوزير «الإسرائيلي» إلى التصعيد على جبهة غزة، قائلاً «لقد قمنا باغتيال 6 مسلحين، لكن ليس في غزة فقط، وإنما تقدمنا باستهداف أيضاً لمصدر المشكلة- في إشارة للغارات التي شنها الطيران الحربي على موقع للجهاد الإسلامي في سوريا-».

وجدد نتنياهو التهديد والوعيد لقطاع غزة في ظل التصعيد والعدوان العسكري على القطاع، قائلاً «على ما يبدو قد لا يكون مناصاً إلا الدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع، من أجل استعادة الأمن والهدوء في الجنوب، ولكنني لست مستعجلاً للذهاب للحرب، ولكن سأقوم بذلك في حال تم استنفاد كافة البدائل والخيارات الأخرى». وقال، إن لدى «إسرائيل» مفاجآت، لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إذا تواصل إطلاق الصواريخ من غزة. (وكالات)