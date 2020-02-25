الإمارات تهنئ الكويت وأمير الإنسانية باليوم الوطني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر أمير الكويت وشعبه بالمناسبة، متمنياً سموه لأمير الإنسانية دوام العز والمجد والأمن والمحبة والمودة بين الشعبين.

وغرد سموه: «إلى أهلنا وإخوتنا في كويت المحبة.. كل التهنئة بأعيادكم الوطنية المجيدة... وتهنئة خاصة من شعب الإمارات لأمير الكويت.. وأمير الإنسانية.. الشيخ صباح الأحمد حفظه الله.. أدام الله عزكم ومجدكم وأمنكم.. وأدام المحبة والمودة والأخوة بيننا وبينكم».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر أمير الكويت وشعبه بالمناسبة، مؤكداً سموه أن العلاقات الأخوية الإماراتية الكويتية والروابط التاريخية راسخة وتزداد قوة وصلابة.

وغرد سموه: «نهنئ الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً بأعيادهم الوطنية.. ونشارك أهلنا في كويت العز والمجد أفراحهم.. أدام الله أمنها واستقرارها وازدهارها بقيادة أمير الحكمة والسلام.. علاقاتنا الأخوية، وروابطنا التاريخية راسخة وتزداد قوة وصلابة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بالمناسبة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهذه المناسبة الوطنية.