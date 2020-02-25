شكرا لقرائتكم خبر عن هموم الثلاثينات المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

هل يمكن أن ننسى أن «جوجل» أجرى في ثلاث دقائق وستين ثانية، عمليات بالحاسوب الكمومي، يحتاج فيها أكبر حاسوب رقمي جبار إلى عشرة آلاف سنة؟

الآن، على العربي أن ينقل حيرته وذهوله في هول مسافات الفوارق في التقدم العلمي والتقاني، إلى الهم الوجودي الأنكى. عليه أن يعلم، وليت العلم ينفع، أن قمم الصناعات العسكرية المتقدمة عالمياً، هي التي تتحرق ظمأ إلى ما ستجنيه من قلب لمقاييس التطور في الميادين العسكرية الحربية. بعبارة بسيطة: لماذا تدفع بجحافل جيوشها إلى مهاوي الردى، إذا كانت لديها فيالق جنودها في حجم الذرة؟

المقلق في العالم العربي هو عدم القدرة في الوقت المناسب، على التقاط الانعكاسات السياسية المصيرية على حياة الشعوب وسيادة البلدان. بالرغم من التجارب القاسية السابقة، لا يزال الدماغ العربي بعيداً من السؤال، عند كل اختراع أو اكتشاف علمي كبير: حسناً، هذا إنجاز عظيم في العلوم والتقانة، لكن ما هي احتمالات استخدامه لأغراض عسكرية حربية مستقبلاً؟ لو فكرت الدول جميعاً مثل ما يفكر العرب، ما كانت تقوم قائمة للصين، وروسيا بالذات بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.

العالم العربي لم يرسّخ قدميه، ولم يفرض وجوده في تزاحم الأضداد وصراعها، في ساحات الرقمي والمعلوماتية، إلا كمستهلك لجديد الآلات، ولا داعي إلى ذكر أن الحواسيب العملاقة ممنوع بيعها للعرب، وهم غرباء كلياً، عن خفايا عالم 2030 فصاعداً، ففي ذلك التاريخ، والبدايات الحقيقية موجودة اليوم، ستشهد الدنيا نهاية شبكة الأنترنت، لأنها ستكون مجالاً من بين مجالات مندمجة: الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية والرقمية، ما يعني: زوال الحدود في سبيل عمل مشترك بين تقانة النانو، البيولوجيا، المعلوماتية والمعرفة. يمكن تشبيه اندماج تلك الميادين وظهور النتائج الأولى، بتلاقي لوحات تكتونية جبّارة، ولكن البشرية مغيّبة عن الانعكاسات الحقيقية. خذ مثلاً: كيف سيكون مولود علاقة بين الذكاء الاصطناعي والحاسوب الكوانتومي والتقانة الحيوية؟ حاول أن تتصور إنساناً آليّاً له دماغ من التقانة الحيوية له قدرات حسابية كمومية. تخيّل الأمر ثقافيّاً، بما يعادل نقرة فأرة، تضع في ذاكرته مكتبة الكونجرس. هذا في الأمور الثقافية، لكنه في الفيزياء والرياضيات يعادل ألفاً من أينشتين ونيلز بوهر.

لزوم ما يلزم: النتيجة الحتمية: لا وجود لدرب آخر غير اللحاق، وإلاّ المحاق.

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