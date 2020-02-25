شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حقيقة رسالة التحذير من المطاعم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت وزارة الصحة علاقتها بما يتم تداوله بشأن رسالة التحذير من الأكل والطلب من المطاعم بسبب فيروس كورونا الجديد.

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وكانت الوزارة أكدت أن “كورونا” الجديد شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، ويجب للوقاية منه الاهتمام بنظافة اليدين، واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أي أعراض تنفسية.

وأضافت أن هذه الإجراءات كفيلة بالحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر، داعيةً للتواصل معها على الرقم (937) للإجابة عن أي استفسارات بشأنه.

وأهابت الوزارة بالجميع التواصل معها في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.