شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع أمطاراً غزيرة مصحوبة بزخات برد على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على عدد من مناطق ومدن المملكة، غداً الثلاثاء بمشيئة الله، حيث تشمل الحالة الجوية تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وحفر الباطن والقيصومة.

وتشمل التوقعات تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، ومرتفعات مكة المكرمة، ومرتفعات المدينة المنورة، وأجزاء من الرياض.

كما توقعت الأرصاد نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، الذي قد يؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، على مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.