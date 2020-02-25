السودان ومصر واثيوبيا تتسلم من واشنطن مسودة اتفاق حول سد النهضة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لسد النهضة الإثيوبي

اعلن وزير الري والموارد المائية السوداني الاثنين ان السودان ومصر واثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الاميركية حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ اكثر من ست سنوات .

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي كوسيطين لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول السد المذكور، وتعقد وفود من هذه الدول مفاوضات في 28 الجاري للنظر في مسودة الاتفاق.

وقال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني للصحافيين "تسلمت الدول الثلاث مسودة الاتفاق من وزارة الخزانة الاميركية لتدرسها وبعدها نجتمع يوم 28 من هذا الشهر في واشنطن".

واضاف عباس "90% من القضايا تم الاتفاق عليها.... وتبقى نقاط بسيطة ولكنها مهمة وهي نقاط فنية. اما النقاط الرئيسية في الملء والتشغيل فتم الاتفاق عليها".

ومنذ عام 2001 تبني اثيوبيا سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الازرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على امدادهما بمياه النيل.

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واشار عباس الى أن المسودة هي ثمرة تفاوض استمر اعواما بين الدول الثلاث.

من جهته قال هشام كاهن المفاوض القانوني السوداني للصحافيين "المسودة تقول ان الاتفاقية اسمها اتفاقية ملء وتشغيل السد وتتضمن بنودا تتحدث عن سلامة السد اثناء التشغيل وحول البيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث".

واضاف كاهن ان "الاتفاقية تتضمن نصا حول دخولها حيز التنفيذ، وبما انها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها بل بعد مصادقة الدول (المعنية) عليها وفق نظمها الدستورية".