الإمارات الأولى إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة

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حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى إقليمياً و18 عالمياً في أول مؤشر عالمي للقوة الناعمة أطلقته براند فاينانس أمس الإثنين.

تم تجميع تصنيفات أفضل 60 دولة في العالم، بناءً على رأي أكثر من 55000 شخص في أكثر من 100 دولة، حيث تصدرت الولايات المتحدة المؤشر برصيد 67.1 نقطة، تليها ألمانيا (61.9) والمملكة المتحدة (61.8) واليابان (60.2) والصين (58.7).

وسجلت الإمارات 45.9 من 100 نقطة وكانت مدفوعة ببيئة الأعمال الجذابة والاقتصاد المستقر.

وعلى الرغم من أن المؤشر أظهر العلوم والتكنولوجيا كنقاط غير قوية، إلا أن الخبراء يتوقعون تغييرا جذريا في ذلك مع أحدث التطورات المتعلقة بمشروع إرسال مسبار لاستكشاف كوكب المريخ.