شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات الصينية في الخارج تتجاهل أزمة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين أن الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في الخارج انخفض بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي إلى 57.57 مليار يوان (8.32 مليار دولار) في يناير.
وذكرت الوزارة في بيان على الإنترنت أن الشركات الصينية استثمرت في 1117 شركة في 137 دولة ومنطقة، وأرسلت 19000 موظف إلى الخارج لدعم مشاريعها وعملياتها، وذلك على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد.
واستثمرت الشركات الصينية 1.59 مليار دولار في 47 اقتصادًا مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق خلال يناير 2020، بزيادة 19.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
واستمرت بنية الاستثمار الخارجي في التنويع، حيث توجهت الاستثمارات أساسًا إلى قطاعات مثل خدمات التأجير والتجارة، والجملة والتجزئة، بالإضافة إلى أعمال التصنيع والتعدين.
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