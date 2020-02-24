شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مساء اليوم الاثنين، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية، وتايلاند، وإيطاليا في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية؛ وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) هناك.

وقالت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو تأشيرة دخول سابقة إلى الكويت، ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية، وتايلاند، وإيطاليا، في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.

وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار تأشيرات دخول للقادمين إلى الكويت من الدول الثلاث، نظرا إلى الوضع الصحي الحالي بها.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية؛ وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) هناك، ومنع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت، ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

Advertisements