شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: ارتفاع مصابى "كورونا" المستجد إلى5 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم الاثنين، تأكيد إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من مدينتي طهران وقم بإيران، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى خمس حالات إلى الآن.

وقالت (الصحة) الكويتية - في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إن المسافرتين كانتا ضمن المسافرين على متن تلك الرحلة، والتي وصلت فجر اليوم، وقد وضعتا في الحجر الصحي الإجباري، وتم نقلهما مباشرة من المطار إلى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ وصولهما، لأنهما تعانيان بعض أعراض المرض.

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ودعت وزارة الصحة الكويتية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص؛ وذلك للحفاظ على صحة المجتمع.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجد COVID19)، وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.

وأضافت أن الحالة الثالثة هي لغير محددي الجنسية (بدون)، ويبلغ من العمر 21 عاما؛ حيث هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.