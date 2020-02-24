موريتانيا.. الصحف الورقية تتوقف عن الصدور لتأخر الدعم الحكومي

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أعلنت تجمع نقابي موريتاني توقف الصحف الورقية الخاصة، الإثنين، عن الصدور، احتجاجا على تأخر صرف دعم تقدمه الحكومة للحد من تكاليف طباعة الصحف الورقية.



وقال تجمع الصحافة الموريتانية (يضم الصحف الخاصة)، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللجنة المكلفة بتوزيع الدعم الحكومي للصحف ترفض منذ فترة صرف المبلغ المخصص لخفض تكاليف طباعة الصحف".



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وأضاف البيان أن "الصحف الورقية توقفت عن الصدور إلى غاية التسوية النهائية لهذه القضية".



يشار أن جميع الصحف الموريتانية تطبع في المطبعة الحكومية الوحيدة، التي بنيت قبل أكثر من 50 سنة.



وتصدر في موريتانيا نحو 25 جريدة ورقية جميعها خاصة عدا صحيفة "الشعب" الحكومية.

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