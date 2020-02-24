إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

أيسر العيس/ الخليج 365

أُصيب فلسطينيان، مساء الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن الأطقم الطبية في مجمع "فلسطين" الطبي، بمدينة رام الله، "تعاملت مع فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".



وأوضحت أن أحد المصابين جرح في منطقة "الكتف" فيما أصيب الآخر بـ"الساق"، لافتة أن حالتهما الصحية "مستقرة".



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وأشارت الوزارة أن الإصابتين وصلتا من بلدة "بيت سيرا"، غربي رام الله.



في السياق، أفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، بأن الإصابتين وقعتا بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار تجاه مركبة فلسطينية قرب بلدة "بيت سيرا".



وأعقب الحادثة اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين، بحسب الشهود.



ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادثة حتى الساعة 21.50 تغ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.