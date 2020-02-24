وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره البريطاني الوضع في إدلب

أنقرة/ الخليج 365
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، مع نظيره البريطاني بن والاس، الوضع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن أكار أجرى مكالمة هاتفية مع والاس.
وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الوضع في إدلب، إضافةً إلى قضايا الأمن والصناعات الدفاعية.
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