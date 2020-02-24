رئيسة هيئة الموسيقى: العام القادم سيشهد إقرار تدريس الموسيقى في بعض المدارس

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الموسيقى، جهاد الخالدي، إن العام الدراسي القادم سيشهد إقرار تدريس الموسيقى في بعض المدارس.

وأضافت، في مداخلة هاتفية على قناة “روتانا خليجية”، أن البداية ستكون في بعض مدارس رياض الأطفال وبعض المدارس الابتدائية.

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وأوضحت أن اختيار مدارس محددة سببه عدم وجود كوادر كافية للتدريس.

وأفادت بأن الأطفال الذين سيتلقون دروس الموسيقى سيتعلمون أولا كيفية الأداء الجماعي، أو الكورال، لتنمية إحساسهم بالألحان.

وأشارت إلى أن الهيئة تنسق مع وزارة التعليم وبعض الجامعات لتأهيل معلمين يتولون تدريس الموسيقى قبل بداية العام الدراسي، كما ستسعى الهيئة إلى افتتاح أقسام متخصصة لتخريج متخصصين.