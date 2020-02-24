شاهد.. الأهلي المصري في “مباراة بلا منافس” بعد تغيب الزمالك عن الحضور

صحيفة الخليج الالكترونية

تغيّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الحضور لاستاد القاهرة الدولي لخوض مباراته أمام غريمه التقليدي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ16 بالدوري المصري.

وكان قد تقرر تأجيل انطلاق مباراة “القمة” بين الأهلي والزمالك لمدة 60 دقيقة بعد تأخر وصول لاعبي الفريق الزمالك بدعوى تعطل “الباص” المخصص لنقلهم لملعب المباراة.

وبعد مرور الـ60 دقيقة وعدم حضور فريق الزمالك، أطلق حكم اللقاء صافرة بدء المباراة بحضور فريق الأهلي فقط، وبدأ احتساب 20 دقيقة، ليعلن بعدها فوز الأهلي لعدم حضور الفريق المنافس.

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ويتصدر الأهلي الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة، في حين يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

جدير بالذكر أن آخر لقاء جمع الفريقين كان على كأس السوبر المصري قبل أيام في أبوظبي، وفاز فيه الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح، وعقب اللقاء وقعت أحداث عنف أوقف الاتحاد المصري على إثرها العديد من اللاعبين، وهو الأمر الذي اعترض عليه الزمالك وأعلن انسحابه من المسابقة.