شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأ سري.. ضبط سجائر مجهولة المصدر داخل محل بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الحملات الأمنية المشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ضبط كميات من السجائر والمعسل المخالفة داخل أحد المحال بالرياض.
وكانت الجهات المعنية قد نفذت حملة على محال التبغ لكشف المواد المغشوشة وغير المصرح بها ومجهولة المصدر.
ونشر الحساب الرسمي لـ”صحة الرياض” مقطع فيديو أظهر قيام المفتشين باستخراج كميات السجائر والمعسل التي أخفاها صاحب المحل فوق السقف المستعار.
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