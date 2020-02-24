شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف النشاط الرياضى فى الكويت لمدة أسبوعين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت الهيئة العامة للشباب الكويتية اليوم الاثنين، إيقاف النشاط الرياضي في الكويت لمدة أسبوعين، بسبب فيروس ( كورونا المستجد كوفيد 19).

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، اعتذار الاتحاد لنظيره السعودي، عن عدم استضافة مباراة فريقي التعاون السعودي وبرسبوليس الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال اسيا بسبب مرض (كورونا المستجد - كوفيد 19).

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وكان من المقرر أن تستضيف الكويت مباراة التعاون السعودي مع نظيره برسبوليس الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الثاني من مارس المقبل، والتي جاءت بطلب من الاتحاد السعودي.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجد COVID19)، وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.

وأضافت أن الحالة الثالثة هي لغير محددي الجنسية (بدون)، ويبلغ من العمر 21 عاما؛ حيث هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.