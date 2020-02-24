تونس.. سعيد وتميم يبحثان التعاون المشترك ومسائل عربية ودولية

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تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، التعاون المشترك بين البلدين ومسائل عربية ودولية ذات اهتمام مشترك".
وعقد سعيد بقصر قرطاج جلسة مباحثات على انفراد مع الأمير تميم، تلتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.، وفق بيان الرئاسة التونسية.
وقالت الرئاسية التونسية: "المباحثات تطرقت بالخصوص إلى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الرأي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك عربيا ودوليا".
وفي وقت سابق الإثنين، وصل أمير قطر إلى تونس في زيارة تستمر يومين، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
والزيارة هي الأولى لأمير قطر إلى تونس بعد انتخاب قيس سعيّد رئيسا لتونس في أكتوبر/تشرين أول 2019.
وبدأ أمير قطر جولة خارجية، الأحد، بزيارة الأردن، ثم تونس، ويختتمها في الجزائر، الثلاثاء.
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