لبنان يقرر منع السفر إلى المناطق المصابة بكورونا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365



قررت خلية أزمة يرأسها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الإثنين، منع سفر مواطنيها والمقيمين إلى المناطق المصابة بفيروس "كورونا الجديد".



جاء ذلك في اجتماع لخلية الأزمة، اليوم، برئاسة دياب، عقب أيام من إعلان بيروت، الجمعة، تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس لسيدة قادمة من إيران



ويعد الاجتماع الثاني من نوعه بعد يومين من أول اجتماع لخلية الأزمة التي يضم تشكيلها وزراء ومسؤولون بالجهات المعنية.



وأوضح بيان للحكومة أن خلية الأزمة قررت اليوم "منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات، وتطبيق هذا المنع في كل الموانىء والمرافىء ومطار رفيق الحريري الدولي".



وقررت أيضا وقف "الحملات والرحلات إلى المناطق المعزولة بينها الصين وكوريا الجنوبية وإيران وميلانو في إيطاليا على أن يستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية".



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ووجهت وزارتي الاقتصاد والصحة بمنع تصدير معدات الوقاية الفردية الطبية (PPE) وإحصاء المخزون المحلي منها وتأمين استيراد الكميات اللازمة.



كما وجهت بتخصيص مستشفى حكومي في كل محافظة ليكون مركزا حصريا لاستقبال أي حالة إصابة بالكورونا وتجهيزه بالمواصفات والمعدات المطلوبة.



وتخلف وزارة دياب، التي تواجه تداعيات الفيروس، حكومة سعد الحريري، التي استقالت، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت ضغط محتجين يطالبون بحكومة قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المتأزمين؛ إذ يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎



وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.