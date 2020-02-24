سرايا القدس: أنهينا ردنا العسكري على جريمتي غزة ودمشق

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء الاثنين، أنها أنهت ردها العسكري على القصف الإسرائيلي الذي استهدف غزة ودمشق، وأسفر عن مقتل 3 من عناصرها.

وقالت سرايا القدس، في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه "تعلن سرايا القدس أنها أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق، وتعد شعبنا وأمتنا بأن تستمر في جهادها وترد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد والإثنين، رصد إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش، مساء الإثنين، إنه رصد إطلاق 50 قذيفة من غزة (يوم الإثنين) تم اعتراض نحو ٩٠ بالمئة منها، بواسطة منظومة القبة الحديدية.

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وأعلنت سرايا القدس، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، وقالت إنه رد على قتل الجيش الإسرائيلي، 3 من عناصرها، في غزة وسوريا.

وبدأ التوتر، صباح الأحد، حينما قتل الجيش الإسرائيلي أحد عناصر سرايا القدس، ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وأصاب 3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وأثار مقطع مصور، يظهر جرافة إسرائيلية تسحل جثمان الفلسطيني (محمد الناعم)، غضب الفلسطينيين.

ومساء الأحد، قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة الجهاد، قرب العاصمة السورية، دمشق، ما أسفر عن مقتل شخصين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.