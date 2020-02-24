إسرائيل تغلق معبر "إيرز" وتقلص مساحة صيد الأسماك في غزة

القدس-غزة/محمد ماجد/الخليج 365-

أعلنت إسرائيل، الإثنين، إغلاق معبر إيرز (بيت حانون) شمالي قطاع غزة، وتقليص مساحة صيد الأسماك، ردا على "إطلاق قذائف من القطاع".

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة، اللواء كميل أبو ركن، في بيان وصل وكالة الخليج 365 "سيتم إغلاق معبر إيرز المساء (يوم الاثنين)، من الآن وحتى إعلان جديد".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقليل مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية، ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

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بدوره، قال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، لوكالة الخليج 365 إن إسرائيل "قررت تقليص مساحة صيد الأسماك في بحر غزة من 15 ميلا بحريا حتى 6 أميال".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد والإثنين، رصد إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.



وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، رداً على هجمات شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وسوريا، أسفرت عن مقتل 3 من عناصرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.