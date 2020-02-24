مسؤول إيراني سابق: سليماني أثنى الأسد عن الاستقالة

إسطنبول/ الخليج 365

قال مسؤول إيراني سابق، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد، كان على وشك الاستقالة، قبل أن يثنيه القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

جاء ذلك في حوار لحسن فلارك، الرئيس السابق لهيئة ترميم الآثار الدينية التابعة للحرس، مع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الإثنين.

وأفاد فلارك أن "الأسد كان يفكر في المغادرة واللجوء إلى بلد ثاني"، دون ذكر أي تفاصيل عن تاريخ هذه الواقعة.

وقتل سليماني، القائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.