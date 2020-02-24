صحيفة الخليج الإلكترونية

ضر سهم الشوق ما خلا مساع

و جاء يذكرني بحبيبٍ ابتعد

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يا هلا وسهلا بمن ضيع وباع

حلم عمري و بنزف قلبي اجتهد

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كنت في ظهرك انا حلم وشراع

وما شعرت بإحساس قلبي لك ابد

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جيت ابعلن لك رحيلي بالوداع

ويجبر الله نبض بنبضك ما اتحد

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ولو على حبي ترى مثل الشعاع

مالقى له باب ولا عاب بأحد

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كان وده يحيا دربك بالتياع

ويرسم أشواقه على مرسى و وتد

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غير ان الدرب مكتوب ومطاع

من نبيه ما يبينا و ما اتوجد

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صف هناك بعيد وانا بعلن ضياع

من احبه وكان لي كون وسند

قصيدة

الشاعرة مرفت بخاري