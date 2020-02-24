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صحيفة الخليج الإلكترونية
ضر سهم الشوق ما خلا مساع
و جاء يذكرني بحبيبٍ ابتعد
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يا هلا وسهلا بمن ضيع وباع
حلم عمري و بنزف قلبي اجتهد
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كنت في ظهرك انا حلم وشراع
وما شعرت بإحساس قلبي لك ابد
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جيت ابعلن لك رحيلي بالوداع
ويجبر الله نبض بنبضك ما اتحد
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ولو على حبي ترى مثل الشعاع
مالقى له باب ولا عاب بأحد
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كان وده يحيا دربك بالتياع
ويرسم أشواقه على مرسى و وتد
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غير ان الدرب مكتوب ومطاع
من نبيه ما يبينا و ما اتوجد
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صف هناك بعيد وانا بعلن ضياع
من احبه وكان لي كون وسند
قصيدة
الشاعرة مرفت بخاري
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