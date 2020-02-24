وزير الاقتصاد الفرنسي يزور الإمارات

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أبوظبي: زار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الإمارات الإثنين والتقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب بيان رسمي. وذكر البيان إنهما بحثا "علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة".

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