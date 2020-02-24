شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على محافظة رفحاء السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، بالمملكة العربية السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها، عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ،الشرقية ،القصيم ،حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتى الجوف والحدود الشمالية كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة، عسير ، كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة كذلك على مرتفعات المدينة المنورة، ويتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .