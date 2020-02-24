شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يشيد بدور باكستان فى حفظ الأمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، سفير باكستان لدى البحرين أفضال محمود.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير الخارجية أكد عمق العلاقات القائمة بين البحرين وباكستان، معربًا عن اعتزازه وتقديره لما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونماء يعكس حرص البلدين على توطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات، مشيدًا بدور باكستان في حفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد السفير الباكستاني حرص بلاده على توثيق العلاقات مع البحرين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين والشعبين.
ومن جهة اخرى أغلقت باكستان حدودها مع إيران بصفة مؤقتة، تخوفا من الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المستجد.وقال وزير الداخلية بمحافظة (بلوشستان) الباكستانية، ضياء الله لانجو - في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، الأحد ، إن الخطوة جاءت بعد إعلان السلطات الإيرانية عن ظهور العديد من حالات الإصابة ووفيات جراء الفيروس.
وكانت باكستان قد أنشأت مستشفى طبي على الحدود مع إيران للتعامل مع الوضع الطارئ المحتمل.
وتتشارك باكستان وإيران حدودا تزيد مساحتها على 900 كيلو متر.
أعلنت إيران اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 43 كما توفي ثمانية أشخاص بالمرض.
ومعظم الحالات موجودة في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة.
من جهته، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي ، "جاء الفيروس من الصين إلى مدينة قم. تاجر من قم توفي بالفيروس دأب على السفر بشكل متكرر إلى الصين... جرى تعليق الرحلات بين البلدين لكنه استخدم رحلات غير مباشرة".
وحث المواطنين على عدم السفر إلى قم الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوبي العاصمة طهران والتي يتوجه إليها كثير من الزوار الشيعة.
وقال الوزير على التلفزيون الرسمي "بالطبع لا نوصي بالقيام برحلات إلى قم أو إلى أي مدينة شيعية مقدسة أخرى في إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البحرينى يشيد بدور باكستان فى حفظ الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.