شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ، دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض، في حفل حضره رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد، وعدد كبير من المختصين في المجال الرياضي، والفرق الرياضية، وشخصيات بارزة في عالم الرياضة من داخل المملكة وخارجها. وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.

وسيقام الموسم الأول من الدوري، والذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصاً للسيدات من سن الـ17 عاما وما فوق، إذ سيتضمن جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة. كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

وأكد الاتحاد توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة. وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.

وفي هذه المناسبة، أشاد الأمير خالد بإطلاق الدوري قائلاً: «بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يعتبر انطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي قفزة كبيرة ونوعية لمستقبل بلدنا، وشبابنا وصحتنا، ولطموحاتنا للاعتراف بطاقات كل رياضي في المملكة، والعمل على دعمه».

وأضاف «خطوة إطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي، بمبادرة من اتحاد الرياضة للجميع، هي خطوة استراتيجية وتاريخية في إطار برنامج جودة الحياة، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل مجتمع أكثر نشاطًا وصحة». وتابع: «إن دعم المرأة في مجال الرياضة والاعتراف بإنجازاتها الرياضية، يعتبر خطوة مهمة للمستقبل، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع متحمس وسعيد لرؤية هذا الأمر يتحقق».

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للاتحاد شيماء الحصيني: «إن تمكين المرأة يكون عبر تبني برامج كهذه، مثل دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي الذي له انعكاس شديد الإيجابية على صحة المرأة ولياقتها البدنية». وأكدت «نحن في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ملتزمون بوضع المرأة في مقدمة مهمتنا، بهدف تنمية مجتمع صحي ونشط في المملكة، وسنواصل إشراك المعنين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف معاً».

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وأضافت: «أدى هذا النشاط إلى تحول نوعي في رياضة المرأة في المملكة، وإن دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي سيسهم في تحقيق العديد من المكاسب الفنية والإدارية إضافة إلى زيادة الخبرات الرياضية».

وأكدت: «أقام أعضاء الاتحاد عدداً من ورش العمل المكثفة برئاسة مديرة إدارة التطوير الرياضي في الاتحاد سارة الجعويني، من أجل ضمان وجود بنية تحتية قوية دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي، وفق مقاييس جيدة وطويلة الأمد».

ومن بين الأشياء المهمة في برنامج الدوري، أنه يتم تنظيم دورات تدريب وتحكيم من قبل اتحاد الرياضة للجميع، للمساعدة في كل ما تحتاجه المرأة في مجال الرياضة، كما يتم تدريب السيدات على اللعب وعلى التحكيم.

في مرحلة لاحقة، سيبادر كل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي، بالإبلاغ عن كافة التفاصيل المتعلقة ببطولات الدوري الإضافية، ومباريات كرة القدم، والمهرجانات التي تستهدف الفتيات في سن الـ 16 عاماً وما دون. وتحت شعار «ما وراء كرة القدم»، سيعمل الدوري على بناء قاعدة رياضية صلبة تسهم في مشاركة فتيات ما دون الـ15 عاماً في المباريات القادمة.

وسيكون لإطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي، تأثير إيجابي على المملكة وأيضا على المنطقة بشكل عام، إذ إنه سيساهم في دعم مشاركة النساء في الألعاب الرياضية، وتحديد أولويات اللياقة البدنية للمرأة.