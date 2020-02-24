شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة جنيف اليوم /الإثنين/، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وذلك على هامش رئاسته وفد السعودية في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية /واس/ بأنه جرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.