وزير الخارجية السعودى يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة جنيف اليوم /الإثنين/، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وذلك على هامش رئاسته وفد السعودية في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية /واس/ بأنه جرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.
كما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، إن بلاده تنظر بقلق للمخاطر التي تهدد منطقة الخليج ، منتقدا الصمت الدولى تجاه سلوك إيران في منطقة الشرق الأوسط ، وأضاف "فرحان" أن الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية شكل تهديداً خطيراً للإمدادات ، جاء ذلك في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح في العاصمة السويسرية جنيف اليوم الاثنين
وأكد الوزير السعودى حلال كلمته دعم المملكة لجهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط .
كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، استقبل السبت الماضى فى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي CDU/CSU للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول.
وتم خلال الاستقبال استعراض الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، قال إن الهجمات الحوثية تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.
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