شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. إطلاق منصة وطنية للتوظيف الذاتى وبدء العمل مطلع مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات "شباب"، والمؤسسة الاتحادية للشباب، "المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي"، التي تتيح للمواطنين والمواطنات أصحاب المهارات، ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً، تقديم الخدمات إلى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مادى نظير الخدمة المقدمة، وذلك اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الأمارات اليوم، قال وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر، إن إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف الذاتى يأتى فى إطار برنامج نوعي تطبقه الوزارة، حيث تعد أول منصة تفاعلية حكومية تهدف إلى استثمار مهارات الموارد البشرية الوطنية فى تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وأضاف أن المنصة تشكّل حلقة وصل بين أصحاب المهارات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة، من خلال عرض تلك المهارات وربطها بمشروعات هذه الجهات، الأمر الذى من شأنه الإسهام فى دعم المواطنين، لاسيما فى المناطق البعيدة عن المدن، والراغبين فى العمل بموجب أنماط مبتكرة وغير تقليدية، وهو ما يحقق لهم دخلاً مادياً إضافياً.

ودعا المواطنين والمواطنات إلى التسجيل والاستفادة من المنصة التي سيمارسون من خلالها عملاً مستقلاً ومرناً، يحققون بموجبه دخلاً مالياً يحصلون عليه مقابل الخدمات التي يقدمونها.

من جانبه، قال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، سعيد النظرى، إن المنصة تحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها الشراكة الفاعلة بين جميع الجهات، لتمكين الشباب المواطنين والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم، فضلاً عن استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع.

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وبحسب آلية عمل المنصة الوطنية للتوظيف الذاتى، فإن الجهات المعنية ستطرح مشروعاتها المطلوبة من خلال المنصة، التى يقوم بموجبها أصحاب المهارات الوطنية بتقديم عروضهم الفنية والمالية، فيما يتم سداد المقابل المالى بعد استلام الجهة المعنية للخدمة المطلوبة وموافقتها عليها.

وتتيح المنصة للمواطنين تقديم خدمات الترجمة والكتابة وتطوير المحتوى "العربية والإنجليزية"، والمونتاج، وخدمات الترجمة القانونية، وتطوير الكُتيّبات الإرشادية، وكتابة النصوص/‏‏‏السيناريوهات والترجمة.

وتضم حزمة خدمات منصة التوظيف الذاتى الخدمات الرقمية، وتشمل تطوير التطبيقات والألعاب الإلكترونية واستشارات تكنولوجيا المعلومات والشبكات، وإدارة المنتجات وتصميم المنتجات، وتطوير المواقع الإلكترونية.

وتحتوى الخدمات كذلك على التصوير، والمونتاج ويشملان الرسوم المتحركة والتحرير الرقمى "الصور ومقاطع الفيديو"، والتصوير الفوتوغرافى والفيديو، فضلاً عن الإنتاج وهندسة المؤثرات الصوتية وتسجيل الصوت.

كما تضم المنصة خدمات التسويق، التى تتضمن تطوير العلامات التجارية وتسويق المحتوى، والإعلان عبر الهواتف المتحركة وتطوير العروض التقديمية، فضلاً عن استشارات وإدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعى ومقاطع الفيديو الإعلانية.

كما تضم خدمات مثل تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وتصميم اللافتات الإعلانية، وتصميم بطاقات العمل والقرطاسية والتغليف والتعبئة والنشرات، والكتيبات والملصقات والدعوات، فضلاً عن تصميم الغرافيك والرسوم البيانية التوضيحية، والتصميم الداخلي وتصميم الشعارات وخدمات الفوتوشوب، وتصميم النشرات الإعلانية، وتصميم نشرات وسائل التواصل الاجتماعي.