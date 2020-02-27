السبت المقبل.. معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ينظم حفل إطلاق وإخراج الدراسة

ينظم معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم بمصر، السبت المقبل، حفل إطلاق وإخراج الدراسة،الساعة 3 عصرا بمقر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، بمنطقة أرض الجولف بجوار كلية البنات "عين شمس".

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ويتضمن حفل إطلاق دراسة العلاقات المصرية الأفريقية مسار وتحديات في جلسته الأولى التي تستمر لمدة 60 دقيقة من الساعة "3 - 4" عصرا، وتشمل كلمة كل من الدكتور عدلي سعداوي طلبة عميد المعهد، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، الدكتور مصطفى الفقي رئيس فريق إعداد الدراسة، والدكتورة أماني الطويل محرر الدراسة وعرض لأهم نتائجها، وعرض نتائج الدراسة.

كما تتضمن الجلسة الثانية نقاش مفتوح بعنوان "ماذا بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؟"، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، خلال الساعة من "4-5" مساءً، ويشمل اللقاء "العمل الجماعي الأفريقي كيف يكون؟، التعاون على المستوى الثنائي، دور مصر في المرحلة القادمة وأهم ما يمكن التركيز عليه، الربط بين خطط التنمية المصرية وخطة 2062 الأفريقية، والتحديات التي تواجه حركة مصر في أفريقيا وكيف يمكن التغلب عليها.

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