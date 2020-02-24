أمير قطر يبدأ زيارة رسمية إلى تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، زيارة رسمية إلى تونس، تستمر يومين.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن "أمير قطر وصل مطار قرطاج الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس البلاد قيس سعيّد".

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والسبت، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن "الأمير تميم، يترأس وفداً رفيعا يضم وزيري الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمالية علي شريف العمادي، في زيارة للبلاد، بناء على دعوة من الرئيس سعيّد".

وتمثل الزيارة "تجسيدا للرغبة المشتركة في دفع العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين"، حسب البيان.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين الرئيس التونسي وأمير قطر، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين لبحث علاقات التعاون وسبل دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.