لبنان: سفينة التنقيب عن النفط تصل المياه الإقليمية الثلاثاء

بيروت / الخليج 365

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني "ريمون غجر"، الإثنين، إن سفينة ستصل إلى المياه الإقليمية لبلاده، الثلاثاء، للبدء بعملية حفر بئر استكشافية للتنقيب عن النفط والغاز.

وذكر "غجر" في بيان صادر عن الوزارة، أن سفينة الحفر "تانجستن أكسبلورر" ستبدأ بحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة 4 بالمياه الإقليمية اللبنانية، ولمدة 60 يوما.

وتقع أول بئر استكشافية في الرقعة 4 على عمق 1500 مترا تحت سطح البحر، بينما سيبلغ عمق البئر 4200 مترا.

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ويقدر إجمالي حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من النفط عند 865 مليون برميل، ومن الغاز عند 96 تريليون قدم مكعبة.

وفي 2018، وقعت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

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