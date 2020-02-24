شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين عن دعم المملكة لبلاده في مواجهة «كورونا»: «الصديق وقت الضيق» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ثمن “تشن وي تشينغ” سفير الصين لدى المملكة، موقف المملكة الداعم لبلاده في مواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن المملكة طبقت المثل السائد لدى الشعوب العربية وفي الصين وهو: “الصديق وقت الضيق”.
ووفقاً لموقع ” العربية. نت” عبر السفير عن أسفه لخبر إصابة أحد المواطنين السعوديين في الكويت بالفيروس، كما تمنى له الشفاء العاجل ولجميع المصابين، مؤكداً أن الصين قد حصلت على الدعم المالي والمعنوي من المملكة، إذ نفتخر ونعتز بهذه المشاعر النبيلة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم الإثنين، أنها تتابع مع السلطات الصحية في الكويت حالة المواطن السعودي الذي تبينت إصابته بالفيروس بعد عودته من إيران.
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