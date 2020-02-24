سلطنة عمان تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

قال التلفزيون العماني إن وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وأضاف أن الحالتين لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتابع أنهما في حالة مستقرة.
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