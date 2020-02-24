خافضات الكوليسترول تقي سرطان المبيض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجدت دراسة جينية حديثة دليلاً على أن النساء اللاتي يستخدمن العقاقير الخافضة للكوليسترول يكن أقل عرضة على المدى البعيد للإصابة بسرطان المبيض، ونُشرت النتائج بالتفصيل بالمجلة الصادرة عن الجمعية الطبية الأمريكية.

شملت الدراسة أكثر من 60,000 امرأة أعمارهن بين 20-100 عام، تعاني أكثر من 22,000 منهن سرطان المبيض، وأجريت لدراسة الجينات وإلى أي مدى يمكن أن تثبط الأنزيم المسؤول عن تنظيم الكوليسترول بالجسم، وما إذا كان هو الأنزيم الذي تستهدفه العقاقير الخافضة للكوليسترول.

وُجد أن تلك العقاقير تقلل خطر الإصابة بسرطان المبيض حتى لدى من يحملن الطفرة الجينية المرتبطة به، وربما تأتي الوقاية من أن العقاقير تحث عملية «موت الخلايا المبرمج» التي يتخلص بها الجسم من النفايات والخلايا التالفة، كما توقف نمو الأورام.