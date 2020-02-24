اللعاب يُقيِّم شحوم الجسم لليافعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت نتائج دراسة حديثة إلى فائدة أخرى للعاب، حيث ظهرت إمكانية تقييم خطر الأمراض المرتبطة بزيادة شحوم الجسم، من خلال قياس مستويات حمض اليوريك الموجودة فيه.

وقام الباحثون من خلال الدراسة المنشورة في مجلة «أبحاث التغذية»، بقياس مستويات الحمض في اللعاب لمعرفة نسبة الشحوم في تكوين الجسم لدى مجموعة من اليافعين، وتم التعرف إلى من لديهم نسبة مرتفعة حتى وإن لم تبدُ عليهم أعراض الأمراض المزمنة المرتبطة بالبدانة.

ويهدف البحث إلى التعرف إلى علامات حيوية في اللعاب يمكن الاعتماد عليها وترتبط مع تلك الموجودة في الدم حتى يتم تطوير وسيلة فحص سريعة لمراقبة الصحة خصوصاً لدى الأطفال.

وظهر من النتائج أن مستويات حمض اليوريك في اللعاب مؤشر جيد لنسبة الشحوم في الجسم، والتي تكشف الحقيقة حتى في حالة كان المراهق يبدو وكأنه يتمتع بصحة جيدة. ويقول الباحثون إن تفاصيل تلك العلاقة تحتاج إلى مزيد من التحقيق.