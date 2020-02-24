مساحيق التجميل تتسبب في بدانة المولود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحذر دراسة حديثة منشورة في مجلة «تواصل الطبيعة» من أن مادة البارابين المستخدمة في مساحيق التجميل تجعل المرأة الحامل أكثر قابلية لولادة طفل يعاني البدانة.

وتُستخدم تلك المادة كمادة حافظة تدخل في تصنيع مساحيق التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة مثل الدهانات والمرطبات، وعندما يمتصها جلد المرأة الحامل يتسبب ذلك في زيادة وزن الجنين، وولادة طفل مصاب بالبدانة أو الوزن الزائد.

وسعى الباحثون إلى معرفة ما إذا كان البارابين يوجد في عينات البول التي تم الحصول عليها من مجموعة من النساء الحوامل، ومدى تأثيره في وزن الطفل. وظهر وجود علاقة إيجابية بين تركيزه وبين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى المواليد، وخصوصاً من الإناث حتى بعد بلوغ عامهن الثامن.

ويوصى الباحثون ـ بناء على نتائج الدراسة الحالية ـ النساء الحوامل بالأخذ في اعتبارهن صحة المواليد المستقبلية واستخدامهن للمستحضرات الخالية من البارابين خلال فترة الحمل والرضاعة.