ذهاب الرضيع للحضانة يعرضه للتغيرات الجينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤدي انفصال الطفل عن والديه منذ عمر مبكر، إلى ارتفاع هرمون التوتر الذي يترك آثاره على المدى البعيد في التركيبة الجينية له، حسب نتائج دراسة نشرتها المجلة الصادرة عن الجمعية الملكية للطب.

وحملت الدراسة عنوان «رعاية الأطفال دون عمر الثالثة خارج نطاق العائلة.. هل تدعو للقلق؟». ووجد الباحثون من خلالها أن انفصال مجموعة من الأطفال في عمر يقل عن 3 أعوام عن والديهم لفترات وصل مجموعها إلى 30 ساعة في الأسبوع، أدى إلى رفع مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) كاستجابة طبيعية للضغط النفسي الذي تعرضوا له نتيجة الموقف.

ويتسبب ارتفاع ذلك الهرمون لمدة ساعات أو أيام، في تأثير سلبي في التركيبة الجينية للطفل. ويعلق أحد الباحثين قائلاً إن ذلك ما يتعرض له معظم الأطفال حول العالم، بسبب متطلبات الحياة العصرية التي تجعل الأم تخرج للعمل وتترك رضيعها في الحضانة لفترات طويلة في اليوم.