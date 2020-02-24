اللجنة المالية في «الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون التعاونيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقد الاثنين بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، يتكون من (98) مادة، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارة الاقتصاد، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وقال سعيد راشد العابدي إنه تم التوافق بين اللجنة وممثلي الحكومة والاتحاد التعاوني حول إدخال تعديلات على عدد من بنود مشروع القانون، على أن تستمر اللجنة في مناقشة بقية مواده مع ممثلي وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها المقبل، مؤكداً أن المشروع يسعى إلى معالجة الوضع القائم للتعاونيات وخصوصاً التعاونيات الاستهلاكية، وأن هذه التعاونيات لديها أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني حيث تسهم فيه بأكثر من 6 مليارات درهم.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيمنح التعاونيات الحق في فتح فروع لها خارج نطاق الإمارة التي تتواجد فيها، وذلك على عكس القانون الحالي الذي يحد من فتح هذه الجمعيات أي فروع خارج الإمارة التي تنتمي إليها.