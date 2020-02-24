الملوثات الدقيقة تسبب النوبات القلبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجدت دراسة حديثة أن التعرض ولو لساعات بسيطة للأجسام الدقيقة الملوثة للهواء المحيط يمكن أن يتسبب في النوبات القلبية غير المميتة؛ ونُشرت النتائج بمجلة «منظور الصحة البيئية».

يُعرف منذ وقت سابق بأن الملوثات الهوائية تلعب دوراً في الإصابة بأمراض القلب الخطرة لا سيما خلال الساعات الأولى من التعرض لها؛ وفي الدراسة الحالية قام الباحثون بتقييم تأثيرها في القلب مستخدمين عدداً من الجسيمات المختلفة ذات الأطوال والتركيزات المختلفة بالأسطح.

شملت قرابة 6,000 مريض تعرضوا في أعوام سابقة للنوبة القلبية غير المميتة، وظهر من تحليل النتائج وجود ارتباط بين الإصابة بالنوبة والتعرض للجسيمات الدقيقة بالهواء ما يشير إلى أنها عامل خطر لأمراض القلب، وأنها تتسبب في النوبة القلبية غير المميتة.