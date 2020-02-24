تصعيد «إسرائيلي» في غزة ونتنياهو لا يستعجل الحرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دوت في قطاع غزة أصوات انفجارات ضخمة، ظهر الاثنين؛ جرّاء قيام جيش الاحتلال «الإسرائيلي» بغارات على أهداف تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد ليلة متوترة شهدت قصفاً «إسرائيلياً» على قطاع غزة أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وآخر على دمشق أسفر عن استشهاد عضوين في حركة «الجهاد» الفلسطينية.

وأفادت الأنباء بأن رشقات صواريخ أطلقت من غزة مجدداً باتجاه مستوطنات «إسرائيلية» محاذية للقطاع، فيما سمع دوي انفجارات؛ نتيجة محاولة منظومة القبة الحديدية التصدي للصواريخ. وأكدت قناة «13» العبرية إصابة مستوطنة بشظية في القصف على سديروت؛ بعد تجدد إطلاق الصواريخ من غزة للمرة الثالثة في أقل من ساعة، فيما قامت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» بشن غارات جوية على أحد مواقع حركة «الجهاد» غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مقاتلات حربية «إسرائيلية» شنت سلسلة غارات جوية على عدة مواقع شمال قطاع غزة أسفرت عن حدوث أضرار مادية من بينها موقع في بلدة بيت لاهيا بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في عدة مناطق بمدينة غزة وبلدة جباليا الواقعتين شمالي قطاع غزة. وأفادت بأن الغارات استهدفت موقعاً وأرضاً زراعية بين محافظتي رفح وخان يونس.

يأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن «إسرائيل» ليست في عجلة من أمرها لشن حرب على غزة؛ لكنه لم يستبعدها. وأضاف لإذاعة جيش الاحتلال «لسنا في عجلة من أمرنا للحرب؛ لأننا نريد المحافظة على جنودنا؛ لكن على «حماس» أن تعلم أنها (أي الحرب) قد تحدث في أي لحظة».

وفي إشارة إلى «الإسرائيليين» الأربعة الذين تقول «إسرائيل» إن «حماس» تحتجز جثتي اثنين منهم إلى جانب اثنين آخرين أحياء في غزة منذ عام 2014، قال نتنياهو: «نقوم بجميع أنواع الأمور الخفية عن الأنظار بشأن قضية الأسرى والمفقودين». وأضاف نتنياهو: «آمل أن نتمكن من تحقيق نتائج».

ويشهد قطاع غزة توتراً منذ صباح السبت عقب استشهاد فلسطيني والتنكيل بجثته عبر جرافة عسكرية «إسرائيلية» كانت متوغلة داخل الحدود الشرقية لغزة تزامناً مع إطلاق نار كثيف تجاه رجال الإسعاف وعدد من الفلسطينيين أدى إلى إصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة. (وكالات)