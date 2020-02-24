سلطنة عُمان تسجل أول إصابتين بكورونا المستجد

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مسقط: سجلت سلطنة عمان الإثنين أول اصابتين بكورونا المستجد لمواطنتين عمانيتين قدمتا من ايران، بينما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية مع ايران.
ونقل تلفزيون عمان عن وزارة الصحة ان المصابتين تخضعان حاليا للحجر الصحي في المنزل، مشيرة الى أن حالتهما مستقرة.
وكتبت الهيئة العامة للطّيران المدني العمانية في تغريدة على حسابها على تويتر "الهيئة تُعلّق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إعتبارًا من اليوم (..) وإلى إشعار آخر".
ويأتي إعلان مسقط بعدما اعلنت كل من الكويت والبحرين الاثنين أربع إصابات مؤكّدة لأشخاص عائدين من إيران، بينهم سائق بحريني لتوصيل طلاب ما دفع السلطات إلى إغلاق ثلاث مدارس.
وتراجعت بورصات المنطقة الغنية بالنفط جميعها الاثنين وسجل التراجع الاكبر في السعودية بنسبة 2,95 بالمئة.
وظهر الوباء لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.
وازدادت حصيلة الوفيات في الصين القارية الاثنين إلى نحو 2600، جميعها -- باستثناء وفاة واحدة -- في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
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