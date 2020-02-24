دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Mate Xs بتصميم أكثر كفاءة ومعالج Kirin 990 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي اليوم عن هاتف Mate Xs القابل للطي، الذي ينطلق بتصميم أكثر كفاءة مع معالج Kirin 990 يدعم الإتصال بشبكات 5G.

قدمت هواوي اليوم هاتف Mate Xs القابل للطي، مع معالج Kirin 990 5G وتحسينات في نظام التبريد من خلال نظام التبريد السائل، بينما لا يختلف تصميم الشاشة، وإعدادات الكاميرة عن الإصدار الرئيسي Mate X.

أيضاً عززت شركة هواوي تصميم Mate Xs باثنان من الطبقات الجديدة في التصميم، مع شاشة OLED، وطبقات من مادة البولي مع لاصق واضح بين الشاشتين، وتتميز الشاشة بدقة عرض 2480 في 2200 بيكسل.

وتتميز الشاشة الرئيسية بحجم 6.6 إنش، مع أبعاد 19.5:9، بينما تأتي الشاشة الثانوية بأبعاد 25:9، التي تدعم المستخدم viewfinder لتصوير السيلفي.

Advertisements

ويأتي المستشعر الرئيسي في كاميرة Mate Xs بدقة 40 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 مع OIS، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر ToF.

ويضم هاتف Mate Xs بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W الذي يأتي بين محتويات صندوق التغليف الخاص بالهاتف.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Mate Xs بتصميم أكثر كفاءة ومعالج Kirin 990 5G ظهر على التقنية بلا حدود.